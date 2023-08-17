«Тебе нужна помощь». Боец UFC Масвидаль назвал поведение Меган Рапино безумием

Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль раскритиковал взгляды именитой женской футболистки сборной США Меган Рапино.
«Как я отношусь к заявлению Рапино о том, что она не будет более петь американский гимн перед матчами? Я думаю, ей нужна помощь. И я не хочу, чтобы это звучало, будто я на нее нападаю. Я просто призываю её послушать людей по другую сторону. США — величайший эксперимент в истории человечества. Как можно ненавидеть страну, которая дала всему миру свободу и экономическое благосостояние? Это безумие.
Пусть переедет в другие страны, о которых она любит говорить, и пусть пришлёт нам открытку оттуда. Но она не уедет никуда из США. Америка — величайшая страна на Земле, она просто не хочет признавать этого. Только в этой стране я бы смог стать миллионером, коим являюсь, будучи выращенным в бедной семье», — рассказал Масвидаль в интервью каналу OutKick
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