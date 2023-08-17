Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тебе нужна помощь». Боец UFC Масвидаль назвал поведение Меган Рапино безумием

«Тебе нужна помощь». Боец UFC Масвидаль назвал поведение Меган Рапино безумием
Аудио-версия:
Комментарии

Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль раскритиковал взгляды именитой женской футболистки сборной США Меган Рапино.

«Как я отношусь к заявлению Рапино о том, что она не будет более петь американский гимн перед матчами? Я думаю, ей нужна помощь. И я не хочу, чтобы это звучало, будто я на нее нападаю. Я просто призываю её послушать людей по другую сторону. США — величайший эксперимент в истории человечества. Как можно ненавидеть страну, которая дала всему миру свободу и экономическое благосостояние? Это безумие.

Пусть переедет в другие страны, о которых она любит говорить, и пусть пришлёт нам открытку оттуда. Но она не уедет никуда из США. Америка — величайшая страна на Земле, она просто не хочет признавать этого. Только в этой стране я бы смог стать миллионером, коим являюсь, будучи выращенным в бедной семье», — рассказал Масвидаль в интервью каналу OutKick

Материалы по теме
Фото
CNN поиздевался над экс-футболистом сборной США, опубликовав сравнение с Рапино
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023