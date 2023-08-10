CNN поиздевался над экс-футболистом сборной США, опубликовав сравнение с Рапино

Американский телеканал CNN сравнил выступления на чемпионатах мира бывшего защитника мужской сборной США Алекси Лаласа и 38-летней футболистки Меган Рапино, показав, насколько нападающая превосходит Лаласа.

Рапино является двукратной чемпионкой мира. Она сыграла 17 матчей на всех турнирах, забила девять мячей, сделала семь результативных передач, получила по одной награде лучшего бомбардира и лучшего игрока на чемпионатах мира. Лалас отыграл лишь четыре матча.

Это сравнение было продемонстрировано в связи с тем, что экс-футболист ранее обрушился с критикой на женскую сборную.

Напомним, 6 августа, Рапино провела свой последний матч на чемпионатах мира. Сборная США уступила Швеции в матче 1/8 финала женского ЧМ-2023.