«Арсенал» хочет продлить контракт с Мартином Эдегором

Футбольный клуб «Арсенал» надеется продлить контракт с полузащитником и капитаном команды Мартином Эдегором, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, в ближайшие недели лондонский клуб рассчитывает продвинуться в переговорах о новом контракте с норвежским футболистом. Продление соглашения с Эдегором — одна из приоритетных задач для «Арсенала» в этом году.

Эдегор перешёл в «Арсенал» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 45 матчах. Помимо 15 забитых мячей, в его активе также восемь результативных передач.

По итогам сезона «Арсенал» расположился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, уступив золотые медали «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает Мартина Эдегора в € 80 млн.