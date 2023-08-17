«Пас есть пас, я люблю его». Тухель — о южнокорейском новичке «Баварии» Ким Мин Джэ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о новом защитнике команды Ким Мин Джэ, отметив, что ему очень нравится прямолинейность южнокорейского футболиста.

«Ким Мин Джэ? Я люблю его, он очень мне нравится. Он такой спокойный, прямолинейный, об этом говорят его выражение лица и его игра. Пас это пас. Пас без излишеств, это передача внутренней стороной стопы. Первым касанием он берёт мяч под контроль, вторым делает передачу. Это происходит на нужной скорости, не слишком быстро и не слишком медленно, мяч не подпрыгивает, это не бросается в глаза. Это очень приятно, так как именно это вы и хотите видеть от игрока, начинающего атаки.

Он хорошо защищается, он быстр, он приходит на помощь, всегда оглядывается, чтобы понять, где подстраховать. Мне это очень нравится.

Его отличает и отношение. У меня до этого было два игрока из Южной Кореи, и он точно такой же. Очень дисциплинированный, очень дружелюбный, очень скромный, очень понятливый. Он оставляет очень хорошее впечатление», — сказал Тухель в интервью сайту Бундеслиги.

Материалы по теме Тухель рассказал, по какому принципу подбирал новичков для «Баварии»

Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке