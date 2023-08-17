Тухель рассказал, по какому принципу подбирал новичков для «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, на каком принципе основывался при подборе новых игроков для своего клуба.

«Мои трансферные требования? Я подвёл итоги прошлого сезона, высказал своё мнение о том, что могло бы помочь нам как команде. Потом мы сократили трансферный список, потому что, на мой взгляд, нет смысла рассматривать большое количество кандидатов. Итак, мы сузили круг поиска, чтобы выбрать подходящих для нас парней, тех, кто сочетает в себе хорошие личностные качества и талант. Как я уже говорил, нам нужно было добавить решительности и жёсткости. Мы хотим укрепить командный дух. Таким образом, именно это было в центре внимания», — сказал Тухель в интервью для сайта Бундеслиги.

В нынешнее трансферное окно «Бавария» приобрела нападающего Гарри Кейна и защитника Ким Мин Джэ.

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