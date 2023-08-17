Шалимов: не исключаю, что в матче «Спартак» — «Зенит» будет унылая ничья

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что «Спартак» и «Зенит» ждёт тяжёлая игра в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, которая, возможно, завершится ничьей.
«Я много голов почему-то не жду. Мне кажется, игра будет тяжёлой для обеих команд, тем более «Зенит» сейчас поменял схему на «три защитника, два нападающих». Такую схему сложно взломать, она больше рассчитана под оборону и быстрые атаки. Надо посмотреть, какими будут составы команд. Но если мы не увидим грубых ошибок, то не исключаю, что будет какая-нибудь унылая ничья», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 20 августа в Москве. «Зенит» набрал семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Спартака» девять очков и четвёртая строчка.
- 17 августа 2023
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