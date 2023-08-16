Гладилин: в игре с «Зенитом» фаворит — «Спартак», но обе команды не впечатляют своей игрой

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, кого считает фаворитом в предстоящем противостоянии «Спартака» и «Зенита» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, а также оценил игру каждой из команд в новом сезоне.

«Может ли матч „Спартак“ — »Зенит" повлиять на битву за золото или ещё рано так говорить? Еще рано говорить об этом. Но если одна из команд выиграет, это обострит ситуацию. Соперники равные, но фаворитом я считаю красно-белых. Почему? «Зенит» потерял Малкома, Кузяева и пока никак не восстановит игру. У питерцев немного нарушены связи в атаке. Есть проблемы. Но и у «Спартака» с обороной не все в порядке.

Если сравнивать соперников, какая команда мне больше нравится по игре и исполнителям? Оборона сильнее у «Зенита», а нападение у «Спартака». А если говорить об игре, то меня не впечатляют ни та, ни другая команда. Они сейчас в одинаковом состоянии и находятся в поиске. У каждого свои проблемы, поэтому они и потеряли на старте очки", — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Спартака».