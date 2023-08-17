«Спартак» близок к подписанию защитника «Альмерии» Срджана Бабича

Московский «Спартак» близок к приобретению сербского защитника «Альмерии» Срджана Бабича. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сумма трансфера составит € 5 млн, а зарплата 27-летнего серба в московском клубе составит € 1,5 млн в год. Футболист должен прилететь в Москву в конце текущей недели или к началу следующей. Он пройдёт медицинское обследование, после чего будет подписан контракт.

В рамках нынешнего сезона Бабич принял участие в одном матче в составе «Альмерии». В активе игрока четыре матча за сборную Сербии. Согласно интернет-порталу Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 3,5 млн. Действующее соглашение Бабича с «Альмерией» истекает в конце июня 2026 года.