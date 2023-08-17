Фёдор Чалов прокомментировал отсутствие голов с игры в нынешнем сезоне РПЛ
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался по поводу отсутствия голов с игры в чемпионате России. Напомним, в новом сезоне Российской Премьер-Лиги Чалов забил уже четыре гола — все с 11-метровых ударов. В связи с этим болельщики стали подкалывать футболиста в соцсетях.
«После первых четырёх туров есть ощущение, что в чемпионате всё стало плотнее. Нет такого, что «Зенит» однозначный фаворит.
Голы только с пенальти? Мне в каждой игре хочется забивать. Если не забиваю, то внутри чувство недосказанности. Но я рад за ребят, что они забивают важные голы», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В следующем туре ЦСКА предстоит сыграть с «Динамо». Встреча пройдёт 19 августа и начнётся в 15:00 мск.
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