Мостовой: миллиарды играли против миллионов, а разницы между «Сити» и «Севильей» не было

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги матча за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей» (1:1, 5:4 — по пенальти).

«Я же говорил, что будет непросто. В финале за 90 минут игры может произойти всё. «Севилья» имела свои козыри. Ключевым моментом стало, когда Эн-Несири загубил стопроцентный момент при счёте 1:0 в пользу «Севильи»: он умудрился из всех возможных вариантов пробить во вратаря. После этого у меня проскочила мысль, что «Манчестер Сити» отыграется.

Если бы сделали счёт 2:0, то у «Сити» вообще бы шансов не было. Я Холанда услышал только в конце матча. Миллиарды играли против миллионов, а разницы никакой не было. По голевым моментам «Севилья» до 75-й минуты спокойно играла», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.