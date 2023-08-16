Бубнов — об отставке Ташуева: «Ахмат» мог бы подождать, у Евсеева и Ярошика дела ещё хуже

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Ахмат» поспешил с отставкой главного тренера Сергея Ташуева.

«По большому счёту «Ахмат» состав с прошлого сезона сохранил. Ушёл разве что Трошечкин, плюс у Садулаева серьёзная травма. Было ещё несколько травм, но подобные проблемы имели место и в прошлом сезоне, а команда заняла пятое место!

Конечно, когда лидеры выпадают из состава, это всегда сказывается на игре. При этом тактически «Ахмат» не сильно изменился — зато изменился эмоционально. В прошлом сезоне страсти было больше, теперь же она пропала. Раньше они всё время прессинговали, шли вперёд, брали очки за счёт самоотдачи. Теперь они в большинстве матчей уступали именно из-за плохой функциональной готовности. В общем, играют так же, но без огонька. Возможно, и сами поражения сказались: психологически это всегда тяжело.

В какой-то степени решение руководства «Ахмата» стало для меня неожиданным. Да, я понимал, что могут уволить, но думал, что могли бы ещё подождать. В конце концов, у тех же Евсеева и Ярошика дела ещё хуже, но они продолжают работать. Да и ещё многие тренеры находятся в подвешенном состоянии», — приводит слова Бубнова Sportbox.