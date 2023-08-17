Влатко Андоновски может покинуть пост главного тренера женской сборной США

Главный тренер женской сборной США Влатко Андоновски подаст в отставку в ближайшие дни, сообщает 90min.

По данным источника, решение об уходе 46-летний специалист принял после шокирующего поражения американок от Швеции в матче 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу — 2023.

Действующие чемпионки мира были одними из главных фаворитов турнира, а в матче со шведками сборная США нанесла 22 удара по воротам, но так и не смогла воплотить своё преимущество в забитый мяч. В серии пенальти точнее оказалась национальная команда Швеции — 5:4.

По завершении игры со шведками Андоновски отказался комментировать своё будущее, сославшись на то, что это будет «эгоистичным поступком». Вместе с тем тренер признался, что любит своих подопечных по сборной США и хочет быть рядом с ними.

Главным тренером национальной команды США Влатко Андоновски работает с 2019 года. Под его руководством американки выиграли чемпионат КОНКАКАФ среди женщин и становились бронзовыми призёрами Олимпийских игр.