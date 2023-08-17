Вардан Минасян: Сперцян перерос уровень РПЛ, ему нужен новый вызов

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян оценил шансы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заиграть в одном из европейских чемпионатов.

«Мне сложно сказать, почему Сперцян ещё не уехал в европейский клуб. Я думаю, что он точно готов к переезду в Европу, ему уже пора. Сперцян перерос чемпионат России. Если он ещё останется там на год, то это может сыграть с ним злую шутку. Не хочется, чтобы он потерял мотивацию к переходу в один из европейских клубов. Ему нужен новый вызов», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». Полузащитник провёл 80 матчей в составе «быков», забил 25 мячей и сделал 20 результативных передач. В текущем сезоне хавбек сборной Армении отыграл за «Краснодар» пять матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.