Гвардиола, Спаллетти и Индзаги — претенденты на награду тренеру года УЕФА
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УЕФА на своём официальном сайте представил тройку номинантов на приз лучшему тренеру года, вручаемый по итогам сезона-2022/2023.
По итогам голосования большинство голосов получили Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).
Первоначально для голосования был составлен шорт-лист лучших тренеров прошлого сезона. Затем тройка лучших была определена с помощью голосования главных тренеров клубов, выступавших в каком-либо еврокубке в прошлом сезоне, и наставников сборных стран-членов УЕФА. Также среди голосовавших были специально выбранные журналисты.
Победитель будет объявлен 31 августа на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
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