Сергей Ташуев: не думаю, что «Зенит» станет вторым-третьим

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался насчёт выступлений «Зенита» в Российской Премьер-Лиге на старте сезона-2023/2024.
«Зенит» всегда определяли звёзды. У Манчини были Халк, Витсель. Когда они ушли, команда стала другой. Так и сейчас: потеря Малкома — достаточно серьёзная. Нужно немножко времени, и тут должно проявляться тренерское мастерство Семака, чтобы создать боеспособную команду при помощи новичков, которые появляются.
Когда уходят звёзды, понятно, что начинается другой период у клуба. Сейчас на первый план выйдет мастерство Семака. Зато будет интересный чемпионат. И я не думаю, что «Зенит» станет вторым-третьим, всё примерно в равных условиях — и «Спартак», и «Краснодар», и «Зенит». Плюс ЦСКА может подтянуться, у них сыгранный состав, их система работает, всё стабильно, и это даёт результат», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».
- 17 августа 2023
-
16:33
-
16:32
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:08
-
16:03
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:21
-
15:20
-
15:12
-
15:00
-
14:57
-
14:46
-
14:44
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:25
-
14:21
-
14:10
-
14:09
-
13:48
-
13:47
-
13:46
-
13:31
-
13:27
-
13:22