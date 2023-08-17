Сергей Ташуев: не думаю, что «Зенит» станет вторым-третьим

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался насчёт выступлений «Зенита» в Российской Премьер-Лиге на старте сезона-2023/2024.

«Зенит» всегда определяли звёзды. У Манчини были Халк, Витсель. Когда они ушли, команда стала другой. Так и сейчас: потеря Малкома — достаточно серьёзная. Нужно немножко времени, и тут должно проявляться тренерское мастерство Семака, чтобы создать боеспособную команду при помощи новичков, которые появляются.

Когда уходят звёзды, понятно, что начинается другой период у клуба. Сейчас на первый план выйдет мастерство Семака. Зато будет интересный чемпионат. И я не думаю, что «Зенит» станет вторым-третьим, всё примерно в равных условиях — и «Спартак», и «Краснодар», и «Зенит». Плюс ЦСКА может подтянуться, у них сыгранный состав, их система работает, всё стабильно, и это даёт результат», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».