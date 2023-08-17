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Вингер Майкл Олисе, которого хотел заполучить «Челси», продлил контракт с «Кристал Пэлас»

Вингер Майкл Олисе, которого хотел заполучить «Челси», продлил контракт с «Кристал Пэлас»
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Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе продлил контракт с нынешним клубом. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

По информации источника, предыдущее соглашение футболиста с «орлами» действовало до конца июня 2026 года. Новый улучшенный контракт будет рассчитан до лета 2027 года. Ранее СМИ связывали Олисе с переходом в «Челси».

Фото: cpfc.co.uk

В сезоне-2022/2023 француз сыграл в 40 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.

Недавно стало известно, что «Челси» и «Кристал Пэлас» достигли договорённости по трансферу Олисе. Полузащитник провёл в академии лондонцев семь лет (с 2009 по 2016 год).

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