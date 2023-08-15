«Челси» договорился с «Кристал Пэлас» о трансфере Олисе

Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе близок к переходу в «Челси». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, лондонцы заплатят за 21-летнего футболиста около € 40 млн. Такая сумма указана в качестве отступных в его контракте. Игрок подпишет со своим новым клубом долгосрочное соглашение.
Олисе провёл в академии «Челси» семь лет (с 2009 по 2016 год). В сезоне-2022/2023 француз сыграл в 40 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.
Ранее сообщалось о договорённости «Челси» и «Саутгемптона» по трансферу полузащитника Ромео Лавиа.
- 15 августа 2023
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