Алексей Миранчук будет заявлен за «Аталанту» в новом сезоне
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Итальянская «Аталанта» заявит российского полузащитника Алексея Миранчука на новый сезон Серии А, сообщает «РБ Спорт».
Миранчук в прошлом сезоне Серии А выступал за «Торино» на правах аренды. Россиянин сыграл за туринский клуб в 31 матче и отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.
По сведениям источника, Миранчук сыграет за клуб из Бергамо на старте чемпионата Италии по футболу. «Аталанта» внесёт футболиста в заявку, но при этом игрок может пропустить первые игры, потому что на данный момент набирает игровую форму. Также в материале сообщается, что вариантов для перехода в другой клуб у россиянина пока нет.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в € 12 млн. Алексей играет в Италии с сезона-2020-2021.
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