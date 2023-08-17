Агент Ерёмин: пока Дивеев передвигается с ограничениями

Футбольный агент Олег Ерёмин рассказал о процессе восстановления центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Если учесть, что полный курс восстановления займёт шесть месяцев, сейчас даже по срокам начальная стадия. Пока Игорь передвигается с ограничениями. Какие-то упражнения, конечно, нужно выполнять, которые не будут вредить восстановлению, но для беговой работы ещё рановато», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

23-летний защитник армейцев Игорь Дивеев получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Игрок был успешно прооперирован.

Защитник выступает за армейцев с сезона-2018/2019. В феврале 2019 года он был арендован у футбольного клуба «Уфа», а летом того же года выкуплен за € 1,5 млн. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.