«Челси» проявляет интерес к вингеру «Ноттингема» Джонсону

Вингер «Ноттингем Форест» и сборной Уэльса Бреннан Джонсон может перейти в «Челси». Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, боссы лондонского клуба запросили стоимость 22-летнего футболиста. «Ноттингем» готов расстаться со своим игроком не менее чем за € 52 млн. В «Челси» обеспокоены травмой форварда Кристофера Нкунку и рассчитывают подыскать для француза достойную замену.

В сезоне-2022/2023 Джонсон провёл 44 матча за «Ноттингем» во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.

Ранее сообщалось о желании «Челси» расстаться с 18-летним защитником Льюисом Холлом.