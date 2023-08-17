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Дуайт Йорк посоветовал «Манчестер Юнайтед» взять Лукаку в аренду

Дуайт Йорк посоветовал «Манчестер Юнайтед» взять Лукаку в аренду
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В прошлом экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился мнением о нападающем «Челси» Ромелу Лукаку и посоветовал своему бывшему клубу взять игрока в аренду.

«Ромелу Лукаку по-прежнему достаточно хорош, чтобы играть за клуб из первой шестёрки. «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэму» необходимо взять его в аренду. Что бы люди ни говорили о нём, у него очень впечатляющий послужной список по забитым голам. К тому же он не получает столько похвалы, сколько заслуживает. Если в вашей команде есть заряженный Лукаку, который желает играть за вас, то вы однозначно победитель в матче и помеха для любого соперника в мире», — приводит слова Йорка Metro.

Лукаку в прошлом сезоне выступал за итальянский «Интер» на правах аренды, с которым дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Футболист в сезоне-2022/2023 сыграл в 37 матчах, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач.

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