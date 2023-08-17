Титов: если спустя 25 лет помнят матч с «Аяксом», то мы там «наследили со знаком плюс»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился воспоминаниями о матчах с «Аяксом» в четвертьфинале Кубка УЕФА сезона-1997/1998.
«Воспоминания от этих игр одни из самых ярких. Были также матчи с «Реалом» и «Арсеналом», которые тоже очень сильно врезались в память, но вот с «Аяксом» было противостояние в плей-офф из двух матчей, это немного другое.
Та выездная форма в тех цветах осталась навсегда в сердцах болельщиков, хотя у нас также был случай, когда мы играли в необычной для себя чёрной форме с «Арсеналом». У меня многие спрашивают, осталась ли у меня именно та футболка, в которой мы играли с «Аяксом» на выезде, но если бы она у меня и осталась, то я бы её никому не отдал. Но, к сожалению, у меня её нет.
Мне запомнился выезд наших болельщиков на матч в Амстердаме, тогда от нас приехали три тысячи фанатов. Если спустя 25 лет помнят тот матч, то действительно мы там, как говорится, «наследили со знаком плюс». Если «Спартак» выйдет на какой-то матч в форме, приуроченной к этой игре, то я желаю, чтобы это, конечно же, была победа, но и чтобы она стала яркой и запоминающейся для болельщиков», — приводит слова Титова «РБ Спорт».
- 17 августа 2023
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:52
-
20:41
-
20:31
-
20:27
-
20:15
-
20:06
-
20:05
-
19:54
-
19:47
-
19:36
-
19:33
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:54
-
18:54
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:26
-
18:20
-
18:15
-
18:15
-
17:58
-
17:57
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:24