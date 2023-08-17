Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Карабах» вышел в 4-й раунд квалификации Лиги Европы

«Карабах» вышел в 4-й раунд квалификации Лиги Европы
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоялся матч ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между клубами ХИК и «Карабах». Игра состоялась на стадионе «Болт Арена» в Хельсинки, Финляндия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по мск. Результат первой встречи — 2:1 в пользу «Карабаха».

Финский клуб начал матч гораздо активнее и смог забить быстрый гол. На 10-й минуте матча форвард Сантери Хостикка оправил мяч в ворота гостей. Уже на 16-й минуте ХИК остался в меньшинстве из-за удаления Кевина Коуассиви-Бениссана. В самом конце первого тайма, на 45+3 минуте, защитник «Карабаха» Турал Байрамов сравнял счёт. Во втором тайме алжирец Яссин Бензиа упрочил преимущество азербайджанского клуба. Его гол на 56-й минуте остался последним в матче, установив итоговый результат — 1:2.

В решающем раунде квалификации «Карабах» сыграет со словенской «Олимией Л».

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 августа 2023, четверг. 19:00 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
1 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Хостикка – 10'     1:1 Байрамов – 45+3'     1:2 Бензия – 56'    
Удаления: Коуассиви-Бениссан – 16' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023