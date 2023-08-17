«Карабах» вышел в 4-й раунд квалификации Лиги Европы

Сегодня, 17 августа, состоялся матч ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между клубами ХИК и «Карабах». Игра состоялась на стадионе «Болт Арена» в Хельсинки, Финляндия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по мск. Результат первой встречи — 2:1 в пользу «Карабаха».

Финский клуб начал матч гораздо активнее и смог забить быстрый гол. На 10-й минуте матча форвард Сантери Хостикка оправил мяч в ворота гостей. Уже на 16-й минуте ХИК остался в меньшинстве из-за удаления Кевина Коуассиви-Бениссана. В самом конце первого тайма, на 45+3 минуте, защитник «Карабаха» Турал Байрамов сравнял счёт. Во втором тайме алжирец Яссин Бензиа упрочил преимущество азербайджанского клуба. Его гол на 56-й минуте остался последним в матче, установив итоговый результат — 1:2.

В решающем раунде квалификации «Карабах» сыграет со словенской «Олимией Л».