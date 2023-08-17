Вратарь «Челси» Роберт Санчес забрал номер Кепы Аррисабалаги

Голкипер «Челси» Роберт Санчес сменил игровой номер. Со следующего матча «аристократов» испанец будет носить футболку с цифрой 1.

Ранее этот номер на протяжении пяти лет принадлежал ещё одному испанскому вратарю — Кепе Аррисабалаге. Однако после перехода Кепы в мадридский «Реал» на правах аренды первый номер освободился.

Санчес уже успел дебютировать за «Челси» в официальном матче: в 1-м туре АПЛ его команда дома сыграла вничью с «Ливерпулем» (1:1). Ту игру голкипер провёл под 31-м номером.

Фото: chelseafc.com

Санчес перешёл в «Челси» две недели назад за € 23 млн. До этого испанский голкипер принадлежал «Брайтону» с 2015 года. В последние три года он являлся основным вратарём «чаек», за которых сыграл 90 матчей. В активе голкипера также один официальный матч за сборную Испании.

Ранее стало известно, под каким номером будет выступать за «ПСЖ» новичок команды — вингер Усман Дембеле.