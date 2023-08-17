Попов: Зайнутдинов едет покорять Европу

Бывший футболист Алексей Попов высказался о переходе полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«ЦСКА правильно сделал, что отпустил игрока. Клуб заявил о себе на международной арене, что из России можно переезжать в другие чемпионаты. Думаю, у Зайнутдинова большие амбиции, он едет играть и продолжать футбольную карьеру, он едет покорять Европу. А ЦСКА для него стал трамплином. Надеюсь, у него всё получится.

Сможет ли ЦСКА заменить Бактиёра? Любого можно заменить, если у тебя есть грамотный тренер, который выстраивает игру, не зависящую от одного игрока. В ЦСКА есть другие ребята, кто играет на позиции Зайнутдинова, они знают требования тренера, и заменить ушедшего игрока не составит труда.

Международный опыт важен для иностранных клубов. Важно, чтобы футболисты играли за сборную. Турки наверняка анализировали все аспекты, видели, что Зайнутдинов в матчах за сборную показывает себя с лучшей стороны», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

25-летний Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года за € 2 млн. За это время Бактиёр принял участие в 85 играх, в которых записал на свой счёт семь голов.