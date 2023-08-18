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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 2-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 2-го тура АПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 19 августа, стартует 2-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Он открывается противостояниями «Вулверхэмптона» и «Брайтона», «Ливерпуля и «Борнмута», а также «Фулхэма» и «Брентфорда».

Полное расписание матчей 2-го тура АПЛ:
19 августа, пятница
«Вулверхэмптон» – «Брайтон» — 17:00 мск.
«Ливерпуль – «Борнмут» — 17:00 мск.
«Фулхэм» – «Брентфорд» — 17:00 мск.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» — 19:30 мск.
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл Юнайтед» — 19:30 мск.
20 августа, суббота
«Астон Вилла» – «Эвертон» — 16:00 мск.
«Вест Хэм» – «Челси» — 18:30 мск.
21 августа, воскресенье
«Кристал Пэлас» – «Арсенал» — 22:00 мск.

АПЛ-2023/2024 пройдёт с 11 августа 2023 года по 19 мая 2024 года.

В прошлом сезоне АПЛ победу одержал «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. После первого тура в сезоне-2023/2024 «Ньюкасл Юнайтед» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу.

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