Бактиёр Зайнутдинов прибыл в Стамбул и сфотографировался в футболке «Бешикташа»

Казахстанский футболист Бактиёр Зайнутдинов прибыл в Стамбул для завершения перехода в «Бешикташ» из московского ЦСКА.

«Зайнутдинов в Стамбуле. Казахстанский футболист Бахтиёр Зайнутдинов, с которым наш клуб начал переговоры, прибыл в Стамбул для завершения трансфера. Наш вице-президент Серхан Четинсая встретил Бахтиёра Зайнутдинова в аэропорту», — говорится в официальном «твиттере» турецкого клуба.

Также турецкий клуб прикрепил фотографии, на которых Зайнутдинов изображён в футболке «Бешикташа».

Фото: «Твиттере» «Бешикташа»

Напомним, ранее в ЦСКА подтвердили переход Зайнутдинова в «Бешикташ».

Напомним, 25-летний Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года за € 2 млн. За это время Бактиёр принял участие в 85 играх, в которых записал на свой счёт семь голов.