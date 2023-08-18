Бактиёр Зайнутдинов прибыл в Стамбул и сфотографировался в футболке «Бешикташа»

Казахстанский футболист Бактиёр Зайнутдинов прибыл в Стамбул для завершения перехода в «Бешикташ» из московского ЦСКА.
«Зайнутдинов в Стамбуле. Казахстанский футболист Бахтиёр Зайнутдинов, с которым наш клуб начал переговоры, прибыл в Стамбул для завершения трансфера. Наш вице-президент Серхан Четинсая встретил Бахтиёра Зайнутдинова в аэропорту», — говорится в официальном «твиттере» турецкого клуба.
Также турецкий клуб прикрепил фотографии, на которых Зайнутдинов изображён в футболке «Бешикташа».
Фото: «Твиттере» «Бешикташа»
Напомним, ранее в ЦСКА подтвердили переход Зайнутдинова в «Бешикташ».
Напомним, 25-летний Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года за € 2 млн. За это время Бактиёр принял участие в 85 играх, в которых записал на свой счёт семь голов.
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