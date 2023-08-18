«Меня хотели выставить из ФИФА». Мишель Платини — о причинах обвинений в мошенничестве

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини поделился мнением о ходе судебного процесса в отношении него по делу о мошенничестве.

«Я знал, что мне нечего предъявить, потому что я всегда всё делал корректно. Но это ударило по моей семье, по близким мне людям. Я боролся против несправедливости. Меня хотели выставить из ФИФА, целью всей этой кампании было именно это. Как только дело попало в обычный, беспристрастный суд, всё встало на свои места», — приводит слова Платини pianetamilan.it.

Напомним, Мишель Платини и экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинялись в мошенничестве. Суд рассматривал эпизод с платежом в размере 2 млн швейцарских франков, организованным Блаттером для Платини в 2011 году.