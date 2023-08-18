Дмитрий Шнякин рассказал, какие претензии были к нему от Алексея Миллера

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин вспомнил, какие претензии были к нему у председателя правления «Газпрома», являющегося титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита», Алексея Миллера.
«В 2015 или 2016 году на зимнем сборе «Зенит» играл с норвежской командой. Я тогда говорил: «питерцы, питерцы». И тогда чуть ли не от высшего руководства, чуть ли не от Миллера прилетела претензия: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?»
А я не знал, что для местных это чувствительный момент. У меня жена родилась в Петербурге, но росла в Сыктывкаре. Я ей рассказываю: «Все же говорят «питерцы»!»
Она такая: «Какие питерцы? Петербуржцы!» И начинает мне пихать! Я ей: «Ты за кого, мать? Что происходит?» – сказал Шнякин в выпуске на YouTube-канале «СБГ Шоу».
- 18 августа 2023
-
07:47
-
07:33
-
07:25
-
06:43
-
06:27
-
06:20
-
05:53
-
05:49
-
05:45
-
05:32
-
05:25
-
04:59
-
04:58
-
04:47
-
04:12
-
03:53
-
03:53
-
03:35
-
03:15
-
02:56
-
02:33
-
02:10
-
01:57
-
01:34
-
01:16
-
00:59
-
00:40
-
00:34
-
00:22
-
00:22
-
00:19
-
00:14
-
00:00
- 17 августа 2023
-
23:51
-
23:40