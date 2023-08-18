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Дмитрий Шнякин рассказал, какие претензии были к нему от Алексея Миллера

Дмитрий Шнякин рассказал, какие претензии были к нему от Алексея Миллера
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Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин вспомнил, какие претензии были к нему у председателя правления «Газпрома», являющегося титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита», Алексея Миллера.

«В 2015 или 2016 году на зимнем сборе «Зенит» играл с норвежской командой. Я тогда говорил: «питерцы, питерцы». И тогда чуть ли не от высшего руководства, чуть ли не от Миллера прилетела претензия: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?»

А я не знал, что для местных это чувствительный момент. У меня жена родилась в Петербурге, но росла в Сыктывкаре. Я ей рассказываю: «Все же говорят «питерцы»!»

Она такая: «Какие питерцы? Петербуржцы!» И начинает мне пихать! Я ей: «Ты за кого, мать? Что происходит?» – сказал Шнякин в выпуске на YouTube-канале «СБГ Шоу».

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