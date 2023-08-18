Андрей Ещенко рассказал, как получил административную должность в «Кубани»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о работе в «Кубани».

«Я сам предложил свои услуги «Кубани». Спустя время мне ответили, что есть вакантная должность и хотят видеть меня в клубе. А почему нет? Совмещу приятное с полезным, плюс такая работа (Ещенко назначили руководителем программы развития молодёжного футбола в «Кубани». — Прим. «Чемпионата») — это опыт. В «Кубани» я уже выступал, поэтому имиджевая составляющая тоже будет хорошая: будем популяризировать футбол, чтобы вернуть болельщиков», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

38-летний Ещенко выступал за «Спартак» с июля 2016 по январь 2022 года. Защитник забил гол и отдал три результативные передачи в 109 встречах за команду.