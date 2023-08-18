Президент «Аль-Шабаб» назвал проблему, с которой столкнулись саудовские клубы этим летом

Президент «Аль-Шабаб» Халид Аль-Балтан рассказал, с какими трудностями столкнулся клуб в летнее трансферное окно.
«Просто когда упоминаешь, что ты из саудовского клуба, они утраивают свои финансовые требования! Они думают, что мы все принадлежим государственному инвестиционному фонду нашей страны. Я им говорю, что у нас нет столько денег, мы простой клуб. Это плохой год для нас, трудно договариваться с другими командами», — приводит слова Аль-Балтана Reddit со ссылкой на саудовское телевидение.
В летнее трансферное окно в команды из чемпионата Саудовской Аравии уже перешли такие звёзды, как бразильские нападающие Неймар, Роберто Фирмино и Малком, полузащитники Марсело Брозович, Сергей Милинкович-Савич и Рияд Марез, защитники Калиду Кулибали и Рожер Ибаньес, а также вратари Эдуард Менди и Яссин Боно.
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