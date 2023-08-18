Мудрик: а что было у Винисиуса и Бензема, когда они перешли в «Реал»? Надо подождать

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик рассказал об адаптации в лондонском клубе.

«Я просто приехал в новую команду, новый тренер, попал вообще в другую вселенную. Люди, приезжающие в АПЛ, понимают, о чём говорю. Это вообще другой уровень футбола.

А что было у Винисиуса, когда он пришёл в «Реал»? А что было с Бензема в первые его сезоны? Надо подождать», — сказал Мудрик на YouTube-канале «Бомбардир».

Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.