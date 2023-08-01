Почеттино раскроет талант Михаила Мудрика. Сколько украинец забьёт в новом сезоне?

Михаил Мудрик переходил в «Челси» в качестве одного из лучших игроков чемпионата Украины. За 12 туров он отметился семью голами, а также семью результативными передачами. Кроме того, полузащитник здорово проявил себя в Лиге чемпионов. За шесть туров группового этапа турнира он забил три мяча и отдал два голевых паса.

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Однако в состав «аристократов» Мудрик перебрался далеко не в самый благоприятный момент. Они пребывали в жутком кризисе. У Грэма Поттера и Фрэнка Лэмпарда не получилось грамотно встроить дорогостоящих новичков в команду. По итогу она финишировала лишь на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Михаил за 14 матчей в чемпионате Англии не забил ни одного мяча. Он отметился лишь двумя результативными передачами. Хавбек подвергся критике. Он упустил множество голевых моментов, а также выдал ряд неудовлетворительных выступлений.

Почеттино всё исправит

Летом новое руководство «Челси», кажется, наконец-то приняло верное решение. Оно пригласило на должность главного тренера опытного Маурисио Почеттино, который доводил «Тоттенхэм» до финала Лиги чемпионов. Аргентинцу была предоставлена полная свобода действий.

Первое, чем занялись «синие» — это распродажей. Их состав был переполнен, что сводило на нет старания Поттера и Лэмпарда. Покинули «Челси» сразу 16 футболистов, в частности основообразующие игроки — Сесар Аспиликуэта, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Матео Ковачич и Калиду Кулибали.

Сами «аристократы» ограничились подписанием нескольких футболистов, в частности нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку и форварда «Вильярреала» Николаса Джексона. В обновлённом составе они провели четыре товарищеские встречи, в которых обыграли «Рексем» (5:0), «Брайтон» (4:3), сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и победили «Фулхэм» (2:0).

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Мудрик принял участие в двух из этих игр — с «Брайтоном» и «Ньюкаслом». Во встрече с «чайками» он впервые забил за «Челси». Гол получился весьма красивым. Украинец сыграл в стенку с Николасом Джексоном и с лëту пробил в ближний угол. Есть все основания полагать, что новый сезон не будет для Михаила и «аристократов» таким же провальным, как минувший.

Насколько Мудрик станет лучше при Маурисио?

При Почеттино заметно улучшился рисунок футбола «Челси», появилась сыгранность и заметно улучшилась атмосфера в раздевалке. Но главное не это. Аргентинский специалист уделил особое внимание физической форме футболистов. Он отметил, что именно это было самым слабым местом лондонцев в прошлом сезоне.

Маурисио предъявил игрокам такие требования, каких не было давно. Он сделал тренировки сдвоенными, чтобы увеличить нагрузку. Совместно с ассистентами Почеттино расставил камеры по всему периметру тренировочного поля, чтобы изучать записи тренировок и следить за тем, насколько усердно игроки работают в спортзале.

Мудрик заслужит доверие Почеттино

Всё ранее упомянутое наверняка благотворно отразится на молодом украинском полузащитнике. Конечно, ему ещё нужно прибавлять. Тем не менее уже сейчас многое свидетельствует в пользу того, что Маурисио Почеттино старается не зря. В товарищеских встречах Мудрик местами смотрелся очень здорово.

Поставить на то, что 22-летний украинец в новом сезоне АПЛ забьёт больше 3.5 гола, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Ставка на то, что он отдаст больше 4.5 результативной передачи, принимается с коэффициентом 1.60.

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В новом сезоне Михаил наверняка будет одним из основообразующих футболистов. Почеттино разговаривал лично со многими игроками «синих», в частности с Мудриком. Аргентинский наставник признался, что видит в нём хорошего парня с потрясающим потенциалом. Он подчеркнул, что главное для украинца — заслужить доверие. Думается, ему это по силам.

Ставка 1: Михаил Мудрик забьёт больше 3.5 мяча в сезоне-2023/2024 в АПЛ за 2.00.

Ставка 2: Михаил Мудрик отдаст больше 4.5 результативной передачи в сезоне-2023/2024 в АПЛ за 1.60.

Экспресс с коэффициентом 12.31.

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