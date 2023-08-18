Погба близок к возвращению в состав «Ювентуса» после травмы

Полузащитники туринского «Ювентуса» Поль Погба и Николо Фаджоли близки к возвращению в состав команды после травм. Об этом сообщает журналист Джиованни Албанесе в своём «твиттере».
По информации инсайдера, оба футболиста могут быть включены в состав «Ювентуса» уже на матч 1-го тура чемпионата Италии с «Удинезе», либо с «Болоньей» во второй игре сезона.
30-летний Погба в прошлом сезоне сыграл за «Ювентус» 10 матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей. Полузащитник страдал от различных травм, из-за чего и пропустил большинство игр.
22-летний Фаджоли провёл 37 матчей, забил в них три гола и сделал пять результативных передач. Травму полузащитник получил в конце прошлого сезона.
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