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Андрей Ещенко рассказал, после каких слов Ваноли в «Спартаке» решил закончить карьеру

Андрей Ещенко рассказал, после каких слов Ваноли в «Спартаке» решил закончить карьеру
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, после каких слов тренера Паоло Ваноли в стане красно-белых решил закончить карьеру

«Когда в «Спартак» пришёл Ваноли, он сказал: «Давай ты будешь тренером». Я ему ответил: «Может, вы меня ещё на тренировках и на играх посмотрите? Может быть, ещё пригожусь». Он сказал, что я ему нужен как тренер. На этих словах Ваноли я и закончил футбольную карьеру, хотя участвовал в тренировках — двигался и играл. Точно не был худшим», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

38-летний Ещенко выступал за «Спартак» с июля 2016 по январь 2022 года. Защитник забил гол и отдал три результативные передачи в 109 встречах за команду.

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