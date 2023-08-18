«На этих словах Ваноли я и закончил карьеру». Первое интервью с Ещенко после «Спартака»

Андрей Ещенко завершил карьеру в самом начале 2022-го. И за полтора года успел влиться в медиафутбол, побывать ассистентом Паоло Ваноли в «Спартаке», уйти из клуба, потом вернуться и стать заместителем технического директора академии, а в июне 2023-го снова покинуть красно-белых из-за переезда на юг России. В Краснодаре Ещенко занялся разработкой и реализацией программы подготовки футболистов «Кубани».

Мы поговорили с Андреем об уходе из «Спартака», текущем сезоне РПЛ, а также вспомнили его игровую карьеру.

«Раньше думал, что Краснодар ― это деревня»

— Почему уехали из Москвы?

— Моя жена родом из Краснодара, а нашему ребёнку совсем скоро исполнится семь лет. Изначально планировали, что пойдет в школу там. Вот я и решил переехать, чтобы быть с семьёй и помочь жене.

— Жизнь в Москве и в Краснодаре — совершенно разная. Не скучно в новом городе?

— В Краснодаре замечательная погода и всё в шаговой доступности. Всегда солнце, близко до моря, хорошие продукты. Да, летом жарко, но можно и в Москву уехать на этот период.

Раньше думал, что Краснодар — это деревня. Однако, прожив здесь какое-то время, понял, что это не так. Конечно, тусовок, какие бывают в Москве, тут нет, но рестораны достойные и город чистый. Да и на многие вещи начинаешь иначе смотреть, когда появляется семья. Вот, например, у нас маленький ребёнок: в Москве перед прогулкой надо надевать колготки, рейтузы, юбку, надо взять с собой кофту, а если ещё и дождь пойдёт, то и жилетку… А тут дочка просто в шортах и майке гуляет.

— Как возник вариант с «Кубанью»?

— Я сам предложил свои услуги. Спустя время мне ответили, что есть вакантная должность и хотят видеть меня в клубе. А почему нет? Совмещу приятное с полезным, плюс такая работа (Ещенко назначили руководителем программы развития молодёжного футбола в «Кубани». — Прим. «Чемпионата») — это опыт. В «Кубани» я уже выступал, поэтому имиджевая составляющая тоже будет хорошая: будем популяризировать футбол, чтобы вернуть болельщиков.

— Располагали планом Б, если бы не получилось?

— Я бы всё равно переехал сюда из-за семьи. В Краснодаре есть две команды— «Краснодар» и «Кубань». Так как я играл во втором клубе, то знал, что это хороший вариант. Как такового запасного плана не было, но я ни о чём и не жалею, потому что сразу приняли и предложили должность. Что касается «Краснодара», я был в академии «Спартака»: если бы перешёл в академию «Краснодара», это было бы не очень хорошо с точки зрения морали. Я уважительно отношусь к «Спартаку», поэтому не стал обращаться в «Краснодар».

— А разве между клубами есть какие-то глобальные противоречия?

— «Спартак» борется с «Краснодаром» за лучшую академию в России, поэтому для меня перейти туда было бы проблематично. Я долгое время был в «Спартаке», где руководство пошло мне навстречу и нашло должность. Я получил опыт, работая в клубе. Было бы неправильно перейти в «Краснодар» и рассказать всю внутреннюю кухню «Спартака».

— Какие цели ставите в «Кубани»?

— Руководство хочет, чтобы как можно больше детей вернулось в школу «Кубани». Я человек с игровым опытом, плюс ещё и медийный. Если коротко, то на слуху, так как только недавно закончил играть — это хорошее подспорье, чтобы заманивать детей. Для меня это новая управленческая работа. Но в дальнейшем хочу быть тренером, поэтому для меня работа в «Кубани» — хорошая возможность поучиться, как управлять людьми и коммуницировать с ними.

Андрей Ещенко в «Кубани» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Самое яркое воспоминание в качестве игрока «Кубани»?

— Да много всего яркого было. У нас была очень сильная команда! Даже дошли до финала Кубка России. Многие боялись нас, а стадион практически всегда был забит на домашних матчах. Я хочу, чтобы болельщики вновь стали ходить и болеть за команду. А дети — заниматься в клубе.

— Как привести детей в «Кубань», если в «Краснодаре» одна из лучших академий страны?

— Конечно, «Краснодар» больше на слуху, потому что у клуба частный инвестор: Сергей Галицкий вкладывает свои деньги. Но у «Кубани» история намного богаче. Все, кто раньше болел за «Кубань», сейчас поддерживают «Краснодар». Есть ажиотаж, поэтому все и хотят пойти в их академию, чтобы там себя проявить. Но мы же понимаем, что не все дети будут там играть, а в «Кубани» есть возможность играть и попасть в первую команду. У нас поток детей не такой большой, как в «Краснодаре».

«Тедеско в «Спартаке» запрыгивал на стол, как Евсеев»

— Почему вы покинули «Спартак»? Было ли что-то, что не устраивало?

— Мы очень тепло расстались. Руководство академии хотело, чтобы я продолжал работать: даже дали детей определённого возраста, чтобы получал практику в качестве тренера. Но я объяснил: семья — главный фактор, почему переезжаю в Краснодар.

— Как вы вообще оказались в академии «Спартака»?

— До этого был в штабе Паоло Ваноли, но по разным причинам мы разошлись, после чего мне предложили должность в академии. Конечно, сразу согласился, потому что хотел отдать должное «Спартаку». Хотел помочь молодому поколению стать хорошими футболистами.

— Есть вероятность, что однажды вернётесь в «Спартак»?

— Почему бы и нет. Однако сейчас надо набраться опыта. В дальнейшем будет видно, как всё сложится. Пока я в «Кубани» и получаю опыт. Конечно, все хотят тренировать «Спартак», но не все туда попадают.

— Абаскаль очень эмоционально ведёт себя во время матчей. В жизни он такой же?

— Я познакомился с Гильермо, когда он приехал к нам в академию. Абаскаль — испанец, поэтому эмоционален. Итальянцы, кстати, такие же. Думаю, любой тренер должен быть эмоциональным, ведь футбол — это эмоции. Только футболисты их проявляют на поле, а тренеры — на бровке.

— Если сравнивать с Ваноли, то создаётся ощущение, что Абаскаль раза в два эмоциональнее.

— Ну, нет. Как мне кажется, по эмоциям они одинаковые. Тедеско тоже был эмоциональным: запрыгивал на стол, как сейчас это делает Евсеев. Это нормально, надо же как-то выплёскивать всё, что накопилось.

— Абаскаль сможет привести «Спартак» к чемпионству?

— «Спартак» всегда борется за высокие места. Посмотрим, сможет или нет. В прошлом сезоне тоже начали хорошо, а закончили третьими. Хотя можно было и за первое попытаться бороться. Сейчас тоже играют красиво, комбинационно, но все изучают «Спартак»: в атаке проблем нет, главное, чтобы была дисциплина в обороне.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Нет опасений, что весенний спад повторится? Как играть стабильно весь сезон?

— Здесь важна работа тренера. Он же понимает, что сезон длинный: игры через каждые три дня — будет очень сложно. Надеюсь, обойдётся без травм, но это часть футбола. Тренер должен уметь распределять силы на весь сезон.

— Верите в интригу в чемпионате?

— Она точно будет. Малком ушёл из «Зенита», да и Вендел хочет покинуть клуб. У петербуржцев сейчас свои проблемы. Да, приобретут новых игроков, но пройдёт время, пока новички привыкнут и адаптируются. А у «Спартака» и ЦСКА костяк уже сформирован. «Локомотив» и «Краснодар» тоже могут навязать борьбу.

— Ваш топ-5 по итогам сезона?

— «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар».

«Если Медина не нужен ЦСКА, зачем он «Спартаку»? Это настораживает»

— Летом «Спартак» приобрёл за внушительные деньги Тео Бонгонда и Хесуса Медину. Как вам новички?

— У Тео есть скорость и дриблинг. Уже успел забить несколько голов — молодец. Что касается Медины, то даже не знаю: какой смысл и нужен ли он. Может быть, для обоймы. Но это надо тренеру задавать вопрос.

— Удивил его прямой переход из ЦСКА в «Спартак»?

— Мы видели, как он выступал за ЦСКА. Смысл его брать, если у тебя ещё есть Соболев и Николсон? Если ради обоймы и на замену, то, наверное, есть смысл.

— Нет ощущения, что ещё недавно за такой переход разорвали бы?

— Конечно! В первую очередь у болельщиков было бы больше спроса с футболиста. В футболе случаются разные переходы, но если он не нужен ЦСКА, то зачем Медина «Спартаку»? Такое настораживает. От хороших игроков мало кто отказывается.

Либо ЦСКА хотел получить хорошие деньги, либо он не такой уж и хороший. Может, там был какой-то конфликт. Понимаю, если бы его взяли в «Спартак» и он играл бы в стартовом составе. Но пока у меня есть вопросы.

— Ещё один скандальный трансфер — Марио Фернандеса в «Зенит».

— Такой переход должен быть на его совести. Слова в адрес ЦСКА, что изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке? За слова он должен отвечать перед болельщиками «Зенита» и ЦСКА. Хотя, может быть, для него слова вообще ничего не значат. Как показывает футбольная жизнь, ценности меняются. Раньше было другое отношение — уважение. Хотя мы не знаем, что сподвигло того же Марио перейти в «Зенит».

— Складывается ощущение, что былого накала в противостоянии «Спартака» и ЦСКА больше нет.

— Если только из-за отсутствия болельщиков, которые активно поддерживают. Перед сезоном «Спартак» сыграл товарищеский матч с «Нефтчи»: как круто, когда был полный стадион — зажигали и пели. Думаю, из-за этого и нет ощущения дерби, хотя футболисты сами понимают, что это принципиальные игры.

«Не понимаю шоу Дзюбы и Слуцкого. Что ни слово, то мат»

— В недавнем интервью Кирилл Набабкин рассказывал, что в ЦСКА футболисты скручивали автомобильные номера у партнёров и переставляли на другие машины. Какие подколы были в «Спартаке»?

— А зачем номера-то скручивать? Это приколы такие, что ли? Странный, конечно, лошадиный юмор. Мы шутили, прикалывались, придумывали какую-то ерунду. Было так много всего, что уже и не вспомнить.

— Ребров говорил, что любил постебать вас с лишним весом. А вы говорили, что штрудель – диетический. Сейчас позволяете себе любые штрудели?

— У нас обычно за день до игры давали штрудель, причём диетический! А у меня лишнего веса практически не было никогда, поэтому я мог себе позволить, ха-ха. Ладно, лишний вес немного был, но он мне особо не мешал играть. По показателям тоже всё было хорошо, поэтому и позволял себе штрудели.

— Вы выступаете за «Бей Беги» – медиакоманду Джикии и Соболева. Как будете совмещать после переезда в Краснодар?

— Мы общались внутри команды: думаем и решаем. Пока заявился в краснодарскую лигу: в первой же игре победили 3:2! Когда приехал в Краснодар, сразу сказал, что готов играть: вот и поступило несколько предложений от команд. Пообщался с некоторыми и выбрал для себя вариант, который мне больше подходит. А медийка пока под вопросом.

Андрей Ещенко в «Бей Беги» Фото: vk.com/mfcbeybeg

— Джикия и Соболев — какие они президенты клуба? Серьёзно относятся к делу?

— Очень хорошие президенты! Я-то их уже давно знаю. Они и на тренировки приезжают, и разговаривают со всеми, и интересуются всеми делами. Хотят быть в курсе всего. Если так и дальше пойдёт, то в перспективе могут и профессиональную команду создать. Они молодцы.

— Увлечение медиафутболом не мешает профессиональной карьере?

— Им же не по 19-20 лет, когда ребята могут психологически сломаться. Они уже опытные, уверенные в себе люди и профессионалы. Своим клубом занимаются в свободное время. Поэтому не думаю, что это отражается на их основной деятельности.

— Объясните феномен медиафутбола.

— В медиафутболе есть открытость: допуск в раздевалки, общение, крики и мат — последнее мне не нравится. Играют бывшие футболисты и известные люди. Прикольная тема: здесь играют те, кто не смог попасть в профессиональную команду или наоборот. В медиафутболе есть ступень для дальнейшего роста.

— Футболисты из Медиалиги могут оказаться в профессиональном футболе?

— Почему бы и нет. Медиалига — лишняя возможность проявить себя и уйти в профессиональный футбол. Когда ты играешь на город, тебя никто не знает и не видит. А тут комментируют игры, показывают по телевизору, люди ходят на стадионы. В Медиалиге тебя могут заметить.

— Между профессиональным и медийным футболом пропасть?

— Конечно, разница есть. Но сейчас почти все медийные команды одинакового уровня. Подход стал более профессиональным: есть тренерский и медицинский штабы. У многих команд условия даже лучше, чем во Второй лиге.

— В этом году команды Медиалиги снова принимают участие в Кубке России. Как относитесь к этому?

— Посмотрите на уровень этих команд. Все, кто был приглашён, достойны участия в Кубке. Это минимум уровень Второй лиги. Почему бы и нет?

— Одна из самых узнаваемых медийных команд — «Амкал». Но вы её не любите. Почему?

— Они негативно себя позиционируют. Часто высказываются о других командах и игроках, затем начинают ловить на этом хайп — мне это не нравится. Да и не только мне это непонятно. «Амкал» себя популяризирует за счёт этого, но всё равно должно быть какое-то уважение. Шутить ведь можно тоже по-разному. У нас выстроена такая система, что, чем больше негативного хайпа, тем лучше. Вот все и пытаются так делать.

— Были новости, что Артём Дзюба и Леонид Слуцкий хотят создать свою медийную команду. Вписались бы в движуху?

— Они уже начали: у них же есть какая-то передача, где они матом высказываются. Но ты ведь известный человек, игрок сборной России, даже уже если не играешь там, то действующий футболист. На тебя приходят люди посмотреть, а ты на мате говоришь. Не понимаю такое. Да, шоу, может быть, и нормальное, но его же могут смотреть дети. Им надо выходить с возрастным ограничением 18+.

Можно же по-разному говорить, но у тебя что ни слово, то мат. Понятно, что так информация лучше доходит, но слова надо выбирать. Конечно, рано или поздно это угаснет, если они ничего другого не могут предложить. Таких передач уже много было, только там шутки были корректнее. Хотя плохой хайп — это тоже хайп. Многие хотят на этом вылезти.

«До сих пор есть мысли возобновить карьеру. Особенно с текущим уровнем футбола»

— «Спартак» — главный клуб в вашей карьере?

— Не думаю, что стоит так говорить. Все клубы по-своему главные и интересные. Конечно, «Спартак» стоит на первом месте, потому что я многого добился вместе с ним — чемпионство, Суперкубок, победа в Кубке России в качестве тренера. Жаль, что я раньше не оказался в команде… Может, и раньше чемпионство было бы, ха-ха.

— Не сожалеете, что рано закончили карьеру?

— Да, конечно, было такое! И сейчас есть мысли возобновить. Я хорошо себя чувствую: тренируюсь и играю. Нахожусь в приличной форме, хорошо себя нагружаю. Учитывая сегодняшний уровень футбола, конечно, ещё можно было бы где-то поиграть. Правда, не хотелось бы ездить в какие-то далёкие города, где есть вопросы с финансированием.

— Почему тогда закончили, если есть силы?

— Когда в «Спартак» пришёл Ваноли, он сказал: «Давай ты будешь тренером». Я ему ответил: «Может, вы меня ещё на тренировках и на играх посмотрите? Может быть, ещё пригожусь». Он сказал, что я ему нужен как тренер. На этих словах Ваноли я и закончил футбольную карьеру, хотя участвовал в тренировках — двигался и играл. Точно не был худшим.

— Как изменилась жизнь после завершения карьеры?

— Я же сразу вошёл в тренерский штаб, даже паузы не было. Это сейчас, когда ушёл из спартаковской академии, появилось немного свободного времени. Конечно, когда ты игрок, то ни о чём не думаешь — в клубе всегда думали за тебя. Лучше быть игроком как можно дольше (смеётся). На новой работе есть ответственность за других, поэтому надо думать не только за себя.

— Андрей Ещенко через пять лет — это …

— Топ-тренер! Хороший специалист: стильный, модный и современный.