«Вест Хэм» близок к покупке Кудуса у «Аякса» за € 41 млн

Лондонский «Вест Хэм» достиг практически полной договорённости с амстердамским «Аяксом» по трансферу полузащитника нидерландцев Мохаммеда Кудуса. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в своём «твиттере».

По информации источника, сумма сделки составит около £ 35 млн (€ 41 млн). «Вест Хэм» уже достиг договорённости с самим Кудусом. Представитель лондонского клуба находится в Амстердаме для закрытия сделки.

23-летний Кудус в нынешнем сезоне уже успел сыграть за «Аякс» в чемпионате Нидерландов один матч и отметиться в нём одним забитым мячом.

Контракт ганского полузащитника с «Аяксом» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Кудуса в € 40 млн.

В составе «Аякса» Кудус стал двукратным чемпионом Нидерландов.