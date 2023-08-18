«Вест Хэм» близок к покупке Кудуса у «Аякса» за € 41 млн
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Лондонский «Вест Хэм» достиг практически полной договорённости с амстердамским «Аяксом» по трансферу полузащитника нидерландцев Мохаммеда Кудуса. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в своём «твиттере».
По информации источника, сумма сделки составит около £ 35 млн (€ 41 млн). «Вест Хэм» уже достиг договорённости с самим Кудусом. Представитель лондонского клуба находится в Амстердаме для закрытия сделки.
23-летний Кудус в нынешнем сезоне уже успел сыграть за «Аякс» в чемпионате Нидерландов один матч и отметиться в нём одним забитым мячом.
Контракт ганского полузащитника с «Аяксом» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Кудуса в € 40 млн.
В составе «Аякса» Кудус стал двукратным чемпионом Нидерландов.
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