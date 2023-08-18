«Реал» — единственный клуб в Ла Лиге, который не пустил камеры в раздевалку

Мадридский «Реал» лишится выплаты за то, что клуб отказался взаимодействовать с правообладателями во время матча с «Атлетиком» из Бильбао в первом туре испанской Ла Лиги, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Реал» стал единственной командой в чемпионате Испании по футболу, который не пустил камеры в специальные зоны и раздевалку. Клуб из Мадрида потеряет около € 13 млн, если он не изменит тактику и не примет участие в дополнительных мероприятиях.

Напомним, ранее «сливочные» были единственными, кто проголосовал против нового регламента. «Барселона» и «Атлетик» воздержались от голосования. Но затем сине-гранатовые согласились на эти требования, так как клуб остро нуждается в деньгах.

Обзор матча «Реала» и «Атлетика» в первом туре Ла Лиги-2023/2024.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.