Ещенко: если Медина не нужен ЦСКА, то зачем он «Спартаку»? Не вижу смысла

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался о летних новичках красно-белых. Он признался, что не видит смысла в переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«У Бонгонды есть скорость и дриблинг. Уже успел забить несколько голов — молодец. Что касается Медины, то даже не знаю: какой смысл и нужен ли он. Может быть, для обоймы. Но это надо тренеру задавать вопрос. Мы видели, как он выступал за ЦСКА. Смысл его брать, если у тебя ещё есть Соболев и Николсон? Если ради обоймы и на замену, то, наверное, есть смысл.

Ещё недавно за такой переход разорвали бы. В первую очередь у болельщиков было бы больше спроса с футболиста. В футболе случаются разные переходы, но если он не нужен ЦСКА, то зачем Медина «Спартаку»? Такое настораживает. От хороших игроков мало кто отказывается. Либо ЦСКА хотел получить хорошие деньги, либо он не такой уж и хороший. Может, там был какой-то конфликт. Понимаю, если бы его взяли в «Спартак» и он играл бы в стартовом составе. Но пока у меня есть вопросы", — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.