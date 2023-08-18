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«Челси» объявил о переходе Ромео Лавиа

«Челси» объявил о переходе Ромео Лавиа
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Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Ромео Лавиа, который ранее выступал за «Саутгемптон».

19-летний футболист подписал с «синими» контракт на семь лет.

«Мы очень рады приветствовать Ромео в «Челси». Он продемонстрировал свои качества в Премьер-лиге в прошлом сезоне в составе «Саутгемптона», показал зрелость, несмотря на юный возраст. Он является игроком, за которым мы наблюдали в течение некоторого времени. Мы считаем, что он готов оказывать влияние на «Челси» на протяжении нового сезона и в ближайшие годы», — прокомментировали трансфер со-спортивные директора «Челси» Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.

В прошлом сезоне бельгиец провёл 35 матчей, забил один гол и сделал один результативный пас.

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