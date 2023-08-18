Агент Азмуна: мы не общались с «Зенитом» в это трансферное окно

Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна, сообщил, что знает об интересе санкт-петербургского «Зенита» к иранскому форварду, однако отметил, что диалога с российским клубом в это трансферное окно не было.

«Я знаю об интересе «Зенита» к Сердару от других людей, но мы не общались с «Зенитом» в это трансферное окно», – приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» связался напрямую с Азмуном, чтобы обсудить его возможное возвращение в клуб. Петербургский клуб якобы готов дать иранцу контракт с зарплатой в € 3 млн за сезон.

Контракт 28-летнего Азмуна с «Байером» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в € 12 млн.