Радослав Ковач: «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом». Напомним, «Спартак» и «Зенит» сыграют друг с другом в Москве в матче 5-го тура РПЛ уже в ближайшее воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Я видел, что «Спартак» хорошо начал сезон и идёт в лидерах чемпионата, а у «Зенита» есть проблемы. Думаю, «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит». По крайней мере, мне бы этого хотелось», — приводит слова Радослава Ковача Metaratings.

Напомним, «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России подряд. «Спартак» в минувшем сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице.