Ещенко: Джикия и Соболев ― хорошие президенты. Могут и профессиональную команду создать

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о президентстве Георгия Джикии и Александра Соболева в медийном клубе «Бей Беги».

Мы общались внутри «Бей Беги»: пока думаем и решаем. Пока заявился в краснодарскую лигу: в первой же игре победили 3:2! Когда приехал в Краснодар, сразу сказал, что готов играть, вот и поступило несколько предложений от команд. Пообщался с некоторыми и выбрал для себя вариант, который мне больше подходит. А медийка пока под вопросом.

Джикия и Соболев ― очень хорошие президенты! Я-то их уже давно знаю. Они и на тренировки приезжают, и разговаривают со всеми, и интересуются всеми делами. Хотят быть в курсе всего. Если так и дальше пойдёт, то в перспективе могут и профессиональную команду создать. Они молодцы», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.