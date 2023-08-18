«Арсенал» договорился о переходе футболистки сборной Испании Лайи Кодины

Женский «Арсенал» достиг соглашения о подписании контракта с испанской защитницей «Барселоны» Лайей Кодиной, сообщает BBC.
По информации источника, ожидается, что футболистка отправится в Лондон сразу после чемпионата мира по футболу среди женщин – 2023, где она вместе со сборной Испании вышла в финал турнира.
В финале ЖЧМ-2023 встретятся национальные команды Испании и Англии. Матч пройдёт в воскресенье, 20 августа и начнётся в 13:00 мск.
Кодина в июне выиграла вместе с «Барселоной» второй в истории команды из Каталонии титул в женской Лиге чемпионов. «Арсенал» при этом занял третье место в женском чемпионате Англии по футболу, уступив лишь «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Напомним, ранее «Арсенал» уже подписал контракт с нападающей сборной Англии Алессией Руссо и защитницей «ПСЖ» Амандой Илестедт.
- 18 августа 2023
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