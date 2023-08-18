Зубко: сейчас «Спартак» и «Зенит» — равные соперники. Жду много голов в их очном матче

Бывший нападающий «Зенита», «Ротора» и «Кубани» Денис Зубко поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и сине-бело-голубыми.

«Игра будет точно не закрытая. Обе команды практикуют атакующий футбол. «Зенит» пока ищет свою игру. Уход Малкома — ощутимая для них потеря, в должной степени замены бразильцу пока нет. Ребята притираются. Подтверждение этому — последняя игра с «Факелом», очень напряжённая, победа «Зениту» далась непросто. Хотя «Факел» — внизу турнирной таблицы.

«Спартак» после обидного поражения от «Урала» заряжен вдвойне. Пропустили там гол на последних минутах, теперь — игра с «Зенитом». Так что футбол нас ждёт боевой. «Зенит», наверное, как всегда, будет чуть больше владеть мячом. «Спартак» будет отвечать опасными атаками.

Будет ли фактор своего поля играть в матче какую-то роль? Нет, я не думаю. Все команды привыкли играть дома и в гостях. И в Питере даже против «Зенита» не закрываются. Сейчас в РПЛ нет таких команд, который ставят «автобус» у своих ворот — все пытаются играть в атаку. И такой роли, как раньше, фактор своего поля не имеет.

Жду много голов? Много, да. При этом шансы на победу одинаковые, потому что сейчас «Спартак» и «Зенит» — равные соперники. Буду за кого-то болеть? Нет, я буду болеть за хороший футбол. Всё-таки встречаются два гранда, за которыми интересно наблюдать. И в этом матче, надеюсь, так будет», — приводит слова Зубко «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Спартака».