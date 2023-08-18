В «Ахмате» заявили, что у Черчесова не будет должности в клубе после назначения Ромащенко

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов не получит какую-либо должность в грозненском клубе после назначения на пост главного тренера команды Мирослава Ромащенко.

«Переговоры проходили как обычно, ничего сложного, нашли взаимопонимание, быстро договорились. Естественно, заранее не готовились, не искали тренерский штаб. Задачи у нас всегда одни и те же – чтобы команда показывала хороший, зрелищный футбол, стараться выигрывать в каждом матче.

Будет ли Станислав Черчесов помогать Ромащенко? Главный тренер у нас — Мирослав Ромащенко. Никаких дополнительных должностей у Станислава Саламовича Черчесова не будет. Мирослав Ромащенко будет на скамейке уже на ближайшем матче, в ближайшее время прибудет и будет готовить команду», — приводит слова Айдамирова ТАСС.

Напомним, ранее «Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера клуба. Стороны подписали контракт сроком на три года. Ранее Ромащенко был также известен по своей работе в качестве помощника бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, которого ранее также связывали с грозненским клубом.