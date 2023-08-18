Экс-вратарь «Спартака» Филимонов рассказал, как забил победный гол в матче Второй лиги

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов рассказал, как забил победный гол в матче Второй лиги за футбольный клуб «Дружба» из Йошкар‑Олы.

«В 1991 году я был единственным вратарём в команде «Дружба» из Йошкар‑Олы. Опытный вратарь был из Украины, он отыграл две стартовые игры и уехал. И команда осталась с одним 17‑летний вратарём. Сколько сил потратил на тренировках, в играх… В период дозаявок взяли ещё одного вратаря. Это было осенью. Он пришёл, я тренировал выносы от ворот с ним.

И как‑то игра складывалась неудачно, проигрывали 0:1, сравняли. И потом мяч у меня в руках, я быстрее выбил, а был дождь и ветер, но на Второй лиге был полный стадион, мяч летит, а гул нарастает, видно, что мяч именно туда летит. Наш нападающий бежит, а вратарь противоположной команды пытается ему помешать. Мяч ударяется в линию штрафной и перелетает через голкипера, он пятится, поскальзывается, а мяч заскочил в ворота.

Я довольный, победный гол. Смотрю, на меня партнёры бегут на полной скорости. Сейчас с ног собьют. Обнимали. Выиграли 2:1», — рассказал Филимонов в эфире телеканала «Матч ТВ».