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Ташуев: у «Спартака» есть преимущество над «Зенитом» по составу. Выбор атаки очень мощный

Ташуев: у «Спартака» есть преимущество над «Зенитом» по составу. Выбор атаки очень мощный
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев сравнил по силе составы «Спартака» и «Зенита», отметив, что красно-белые, несмотря на примерное равенство, всё же обладают небольшим преимуществом. Специалист также отметил атакующую группу красно-белых.

«Состав «Спартака» сейчас сильнее состава «Зенита»? Я бы сказал, что на одном уровне — сто процентов. Плюс-минус одинаково, а возможно, у «Спартака» есть в чём-то преимущество. Выбор атакующей группы очень мощный», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, красно-белые набрали девять очков в четырёх стартовых турах и занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» располагается на шестом месте, имея в активе семь очков. В следующем матче чемпионата «Спартак» будет принимать санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

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