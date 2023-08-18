Ташуев: у «Спартака» — большие шансы на чемпионство, если Абаскаль найдёт баланс в обороне

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что нужно сделать главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю, чтобы повысить шансы красно-белых побороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в новом сезоне.

«У «Спартака» крен в атаку, это смотрибельно и правильно, но баланса с обороной пока нет, «Спартак» пропускает уколы от соперников. Если тренер найдёт баланс, шансы побороться за чемпионство — большие», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, красно-белые набрали девять очков в четырёх стартовых турах и занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче чемпионата «Спартак» будет принимать санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.