Олег Шатов приостановил карьеру и начал обучение на тренера

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что полузащитник команды Олег Шатов принял решение приостановить игровую карьеру и начать обучение на тренера.

«Шатов решил учиться на тренера и пока приостановить карьеру. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

33-летний Шатов в прошлом сезоне из-за различных травм сыграл за «Урал» лишь в пяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В нынешнем сезоне полузащитник так и не вышел на поле в составе екатеринбургской команды.

За свою карьеру Шатов успел поиграть за «Урал», санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», казанский «Рубин» и «Краснодар». Футболист уже делал паузу в карьере после ухода из казанского клуба.